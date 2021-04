Paul Gascoigne è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex calciatore alcuni giorni fa si è concesso il lusso di prendere la tintarella integrale. Nella scorsa puntata la conduttrice Ilary Blasi ha mandato in onda le immagini dicendo: “Attenzione, abbiamo delle immagini esclusive: la prima tintarella integrale all’Isola dei Famosi. Naturalmente siamo fuori dalla fascia protetta quindi mettete tutti i bambini a letto e scopriamo di chi si tratta” – ha detto la conduttrice.

Fonte: Mediaset

Una volte terminato il servizio gli opinionisti divertiti hanno commentato le immagini. La più accesa è stata Iva Zanicchi che ha detto: “Questa notte vado a letto tranquilla, dopo averlo visto mezzo nudo. Ok il lato B, ma l’altro lato non lo fai vedere?” – ha chiesto ad Ilary che ha subito cercato di cambiare discorso collegandosi con la palapa.

“Paul ma ho visto che prendi il sole senza costume” – si è rivolta Ilary al naufrago e lui ha risposto: “Sì, sto abbastanza bene anche se mi sono bruciato il di dietro”. E quando Iva Zanicchi si è complimentata con lui (“un bellissimo uomo, mi piace”) lui le ha intonato Zingara, con cui Iva Zanicchi vinse Sanremo nel 1969 insieme a Bobby Solo.

Paul Gascoigne nell’ultima puntata ha avuto però un atteggiamento che ha fatto infuriare molti. Al momento delle nomination, il naufrago ha scelto Fariba perché accusato dalla persiana di aver fatto la pipì fuori la capanna. Già diversi giorni fa c’erano stati degli screzi tra i due concorrenti dell’Isola dei Famosi. La motivazione della nomination è risultata dunque sufficiente per la conduttrice: a scatenare la reazione di tutti però è stato il gesto di Paul.

Non appena finito di parlare, prima di bruciare la carta di Fariba nel fuoco come da regolamento, Gascoigne ha mimato di leccarla per poi pulirsi il di dietro. “No dai Paul”: il nafurago è stato rimproverato da Ilary Blasi e Tommaso Zorzi