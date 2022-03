Paul Herman è morto. Il mondo del cinema internazionale è in lutto per la morte dell’attore che era diventato celebre per aver fatto parte del cast della fortunata serie tv de I Soprano. Forse non tutti sanno che l’interprete aveva debuttato molto tempo prima con un regista italiano famoso per i suoi western: al suo esordio, infatti, aveva potuto collaborare con Sergio Leone.

Paul Herman aveva 76 anni. Era diventato famoso in tutto il mondo per il suo ruolo nella serie tv I Soprano. L’esordio, però, risale a molto tempo prima, quando ha avuto l’onore di recitare diretto da Sergio Leone nel famoso film “C’era una volta in America“.

Michael Imperioli, suo collega e amico, con cui aveva lavorato in molte produzioni cinematografiche, come ad esempio sul set di The Irishman, di Martin Scorsese, ha annunciato la scomparsa dell’attore 76enne. Anche se non ha rivelato le cause del decesso.

Il nostro amico e collega PAUL HERMAN è morto. Paulie era solo un bravo ragazzo. Un narratore e narratore di prima classe e un attore infernale. Quei bravi ragazzi, C’era una volta in America, The Irishman e, naturalmente, I Soprano sono alcuni dei momenti salienti. Paulie ha vissuto dietro l’angolo da me negli ultimi anni e sono felice di aver passato un po’ di tempo insieme prima che ci lasciasse. Mi mancherà. Tanto amore alla sua famiglia, ai suoi amici e alla nostra comunità di attori e registi.

Queste le parole con cui Michael Imperioli ha ricordato il collega su Instagram.

Paul Herman, è morto un grande attore

Famoso per I Soprano, serie tv trasmessa su HBO, lo abbiamo visto anche in tanti altri film. Dopo il debutto nel 1984 in “C’era una volta in America” diretto da Sergio Leone, ha recitato anche per Martin Scorsese in “L’ultima tentazione di Cristo”, “Quei bravi ragazzi” e “Casinò”.

E poi è stato diretto anche da Woody Allen, oltre che in American Hustel – L’apparenza inganna di David O. Russell (2013) e The Irishman di Martin Scorsese (2019).