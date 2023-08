Paura per Anna Pettinelli, i ladri svaligiano la sua casa mentre si trova in vacanza

Nel corso delle ultime ore Anna Pettinelli si è resa protagonista di una notizia che sta facendo il giro del web. La speaker radiofonica ha scelto la sua pagina Instagram per raccontare la disavventura subìta mentre si trovava in vacanza. L’ex maestra di canto di Amici di Maria De Filippi ha rivelato che un gruppo di ladri ha svaligiato la sua casa mentre lei non c’era. Il gruppo di malviventi sono riusciti a portare oggetti che per la speaker avevano un grande valore affettivo.

Dramma per Anna Pettinelli. Come già anticipato, la speaker radiofonica è rimasta vittima di un gruppo di malviventi che ha pensato di svaligiare la sua casa mentre lei era in vacanza. L’ex maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi si è lasciata andare ad un lungo sfogo che non è di certo passato inosservato.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate. Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare).

E, continuando, la speaker radiofonica ha poi aggiunto:

Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e lo stare nella mia beata solitudine. Ma paura soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza. Gli oggetti sono oggetti, ma alcuni di essi hanno un valore intrinseco inestimabile. Per fortuna ci sono i ricordi, e quelli, al di là di quante finestre spaccate, non vi apparterranno mai.

Dopo quanto successo, sono stati molti coloro che hanno mostrato affetto e vicinanza ad Anna Pettinelli.