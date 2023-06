Anna Pettinelli ha trovato l’amore, pizzicata con l’ex di Arisa: l’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore il nome di Anna Pettinelli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la speaker radiofonica abbia ritrovato la serenità al fianco dell’ex compagno di una famosa cantante. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Anna Pettinelli ha trovato l’amore? Non si ferma il gossip sulla speaker di RDS la quale, stando a quanto rivelato da ‘Novella2000’, abbia ritrovato la serenità al fianco di Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa. Dopo la fine della storia con Stefano Macchi, nella vita dell’ex maestra di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi sarebbe tornato il sereno. Ecco cosa sappiamo in merito a questo gossip tanto chiacchierato in queste ultime ore.

Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo stanno insieme? L’indiscrezione

Non è la prima volta che si vocifera che la speaker di RDS abbia iniziato una frequentazione con Andrea Di Carlo. I vari rumors sulla coppia sono iniziati lo scorso febbraio quando l’ex compagno di Arisa aveva condiviso uno scatto su Instagram che lo ritraeva insieme alla Pettinelli. Sotto l’immagine in questione, l’ex di Arisa aveva accompagnato una breve didascalia:

Peccato che te sei di nuovo fidanzata.

In seguito ad un’intervista rilasciata a Verissimo insieme all’amica Stefania Orlando, Anna Pettinelli aveva infatti rivelato che stava frequentando un uomo. La scorsa settimana, invece, il settimanale ‘Novella2000’ ha pizzicato Anna e Andrea insieme, a cena fuori.

Al momento i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e non hanno ancora confermato né smentito i gossip che stanno circolando in queste ore sul loro conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo questo gossip tanto chiacchierato.