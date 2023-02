Paura per Cristina Scabbia, la cantante si mostra con il volto ustionato: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Cristina Scabbia sta occupando le pagine dei principali giornali di cronaca a causa di un vero e proprio dramma. Stando a quanto emerso, infatti, la cantante si è resa protagonista di un brutto incidente domestico che le ha causato delle gravi conseguenze. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Cristina Scabbia vittima di un grave incidente domestico. La cantante dei Lacuna Coil ha scelto la sua pagina Instagram per raccontare quanto successo, suscitando nei suoi fan non poca preoccupazione. Cristina, infatti, è apparsa sui social con il volto sfigurato. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Mi sono bruciata la faccia cucinando e adesso c’è la mappa dell’Europa sulla mia faccia (Non provate a rifarlo a casa). Grazie per tutti i dolci messaggi che ho ricevuto. Vi amo tutti!

Dopo aver ringraziato i suoi fan per l’affetto dimostrato nei suoi confronti, la cantante ha poi voluto raccontare cosa è successo nel dettaglio.

In merito a questa drammatica vicenda, Cristina Scabbia ha rivelato:

Volevo farvi vedere com’è la situazione perché molti di voi si sono preoccupati, grazie per tutti i messaggi. In questo momento sono lucida perché ho messo degli unguenti per mantenere la pelle idratata.