Paura per il piccolo Cooper, il figlio del cantante Ronan Keating è stato ricoverato in ospedale

Ha avuto tanta paura il cantante Ronan Keating, poiché il figlio di 4 anni Cooper è stato ricoverato in ospedale per due lunghi giorni. Per fortuna dopo 48 lunghe ore, è arrivato il lieto fine che tutti speravano. Il piccolo è potuto tornare a casa con i suoi genitori.

CREDIT: INSTAGRAM

Sono stati momenti terribili quelli che ha vissuto la star, insieme alla moglie. Viste le condizioni in cui si trovava in bimbo, hanno deciso di portarlo d’urgenza in pronto soccorso.

A raccontare l’accaduto è stato proprio il famoso cantante. Infatti in un’intervista con il programma The One Show. Ronan Keating ha spiegato:

Ti dirò, sono stati giorni molto lunghi e difficili. Quando senti che tuo figlio non sta bene per te è dura riuscire a pensare ad altro. Per fortuna, grazie al lavoro dello staff ospedaliero, tutto sembra essere finito. Sono stati davvero incredibili.

CREDIT: INSTAGRAM

Il cantante, lo stesso giorno in cui è avvenuto il dramma, ha voluto sfogarsi sul suo profilo Instagram. Con degli scatti, ha mostrato anche il suo piccolo sul letto di ospedale.

Ha pubblicato due foto, una in cui si vede il bambino di soli 4 anni allungato sul letto, mentre guarda il suo Ipad. Invece, nella seconda, ha mostrato a tutti il piccolo con una maschera per l’ossigeno.

Il racconto di Ronan Keating e il motivo dietro il ricovero del figlio

Il famoso cantante ora è felice, perché nonostante tutto il piccolo è tornato a stare bene. Nell’intervista Ronan Keating ha concluso dicendo:

Il mio bambino per noi è un vero soldato. Sono rimasto stupito dalla forza, dal coraggio e dalla pazienza che ha dimostrato di avere.

CREDIT: INSTAGRAM

L’uomo tuttavia ancora non ha raccontato ai suoi fan il motivo dietro il ricovero del figlio. In tanti però, appena hanno visto il suo post, hanno commentato augurandogli buona fortuna, con la speranza che tutto si concludesse nel migliore dei modi.