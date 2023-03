Domenica In, imbarazzo in studio, c’entra Iva Zanicchi: cosa è successo

Alla cantante è scappata una parolaccia in diretta: ecco come ha reagito Mara Venier

Nel corso delle ultime ore il nome di Iva Zanicchi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 26 marzo, la cantante si è resa protagonista di una vera e propria gaffe. Scopriamo insieme cosa è successo e come ha reagito la padrona di casa Mara Venier.

La puntata di Domenica In andata in onda il 26 marzo è stata dedicata al ricordo di Paolo Limiti, scomparso nel 2017 all’età di 77 anni. Ancora una volta la cantante si è resa protagonista di un momento che non è passato inosservato e che ha richiesto l’intervento di Mara Venier.

Nello studio di Domenica In si stava ricordando Paolo Limiti quando, all’improvviso, alla cantante è scappata una parolaccia. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare le parole di Iva Zanicchi, riempiendola anche di critiche visto il momento delicato che si stava affrontando nella trasmissione.

In particolar modo, la parola pronunciata da Iva Zanicchi non è per niente piaciuta a Mara Venier la quale ha gelato con lo sguardo la cantante, invitandola a tornare a parlare di Paolo Limiti.

Domenica In, Iva Zanicchi pronuncia una parolaccia in diretta: la reazione di Mara Venier

Dopo aver cantato uno dei suoi brani più famosi, Iva Zanicchi, già microfonata, ha continuato a parlare con il microfono con cui si era esibita. A questo punto la padrona di casa è intervenuta rivolgendo alla cantante queste parole:

Parla con questo, il gelato mettilo giù.

Proprio in questo momento Iva Zanicchi ha pronunciato una parolaccia in diretta:

Eh, ma c***o.

Ed è a questo punto che Mara Venier non ha potuto fare a meno di rivolgere alla cantante uno sguardo a dir poco gelido, invitandola a tornare a parlare di Paolo Limiti.