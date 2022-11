Paura per Jacopo Malnati, l’attore confessa: “Ho subìto una rapina e un tentato omicidio”

Sono queste ore di grande paure per Jacopo Malnati, l’attore del duo comico iPantellas. Nella giornata di giovedì 17 novembre, il volto di Colorado si è reso protagonista di un drammatico episodio che in queste ore sta facendo il giro del web. Jacopo ha infatti confessato di aver subìto una rapina e un tentato omicidio da parte di due ragazzi.

In queste ultime ore Jacopo Malnati ha raccontato sulla sua pagina Instagram il dramma che ha subìto lo scorsa notte a Varese, precisamente nel quartiere cittadino di San Fermo. L’attore del duo comico di iPantellas si è mostrato molto provato e impaurito per quanto accaduto.

Queste sono state le parole di Jacopo riguardo il terribile episodio che lo ha visto protagonista:

Ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire.