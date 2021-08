Paura per l’ex velina: i ladri sono entrati nella sua abitazione

Paura per Thais Wiggers. L’ex velina di Striscia la Notizia, tramite la condivisione di alcuni scatti sui social, ha fatto sapere di essere stata vittima di un furto. Alcuni ladri si sono introdotti nella sua abitazione approfittando della sua assenza. Inutile dire che i malviventi hanno provveduto a mettere a soqquadro l’appartamento della modella.

Thais Wiggers vittima di un furto. A rendere nota la notizia è stata la stessa modella che sui social ha voluto condividere le immagini della sua abitazione, completamente a soqquadro. Un vero e propria dramma per la modella che, dopo essere rientrata in casa per la fine delle ferie, è stata costretta a vedere il suo appartamento svaligiato.

Queste sono state le parole che Thais Wiggers ha utilizzato per commentare lo spiacevole episodio:

Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sotto sopra ed avere la sensazione di sentirsi invasi. I ladri sono entrati in casa, portandosi via tante cose di valore.

Oltre a ciò, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dichiarato che i malviventi le hanno sottratto oggetti personali con un forte valore affettivo. Queste sono state le sue parole:

Si sono portati via i miei computer, i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che purtroppo non c’è più. Si sa che purtroppo queste cose succedono. Penso che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza, la mia anima…

Thais Wiggers: vita privata dell’ex velina

Si è fatta conoscere ai telespettatori del piccolo schermo per aver preso parte come velina a Striscia la Notizia. Molto chiacchierata è stata la sua storia d’amore con Teo Mammucari, dal quale ha avuto una bambina, Julia. Attualmente Thais Wiggers è legata a un noto imprenditore italiano sul quale ha deciso di mantenere il massimo della privacy.

Di recente si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma con Teo Mammucari, immediatamente smentito dai diretti interessati: