Paura per Loredana Bertè, la cantante costretta ad operarsi d’urgenza: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia che sta facendo preoccupare tutti i fan di Loredana Berté. Stando alle indiscrezioni, pare che nei prossimi giorni la cantante dovrà subito un’operazione urgente. A rendere pubblica la notizia è stato lo staff della cantante tramite una nota stampa. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Loredana Bertè costretta a rinviare il suo tour il prossimo autunno a causa di alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica dallo staff della cantante che ha fatto un annuncio tramite una nota su Instagram.

Queste sono state le parole con cui lo staff della cantante ha annunciato la notizia:

Con estremo rammarico dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialista di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento. Questo è abbastanza urgente nei prossimi giorni.

E, continuando, lo staff di Loredana Bertè ha poi aggiunto:

La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio. Motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno 2024. (Questo in base alle disponibilità i teatri e gli impegni dell’artista.

Una grande preoccupazione è insorta dopo le parole dello staff di Loredana Bertè in seguito all’annuncio fatto. Tuttavia, l’entourage della cantante ha precisato che le condizioni di salute di Loredana non sono gravi e che la cantante non è in fin di vita.

A riguardo, questo è quanto dichiarato: