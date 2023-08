Paura per Lorella Boccia, incidente per l’ex ballerina: “Dolore atroce”

Nel corso delle ultime ore Lorella Boccia è tornata a far parlare di sé. La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha condiviso con i suoi followers alcune immagini che hanno fatto preoccupare non poco i fan. Lorella è rimasta vittima di un incidente: scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Paura per Lorella Boccia. Come già anticipato, la ballerina di Amici di Maria De Filippi si è resa protagonista di un incidente domestico che l’ha costretta a recarsi in pronto soccorso. Dopo essere uscita dall’ospedale, Lorella ha voluta condividere la sua disavventura con i suoi followers, rassicurandoli e informandoli di stare bene.

Queste sono state le parole della ballerina in seguito all’incidente domestico di cui si è resa protagonista:

Ho fatto la visita e come previsto è un’abrasione corneale. Se provo ad aprire l’occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce.

E, continuando, Lorella Boccia ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Qui avevo ancora l’anestesia (avrei voluto rubare al doc l’intera boccetta) a voi è successo? Dopo quanto siete riusciti ad aprirlo e soprattutto quando inizia a calmarsi il dolore?

Nonostante la grande preoccupazione provata dai fan, la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha rassicurato tutti i suoi followers dal momento che la situazione è migliorata ed attualmente è sotto controllo.

Lorella Boccia, carriera e vita privata della ballerina

Lorella Boccia si è fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Terminata la sua esperienza nella scuola, Lorella è entrata a far parte del programma come ballerina professionista.

Non solo ballerina, ma anche conduttrice. Lorella Boccia ha infatti avuto la possibilità di condurre Made in Sud al fianco del rapper Clementino. Sposata con Nicolò Presta, l’ex ballerina di Amici è ora mamma a tempo pieno di Luce.