Paura per Sonia Bruganelli, l’imprenditrice confessa: “Potevano farmi del male”

In queste ultime ore Sonia Bruganelli si è resa protagonista di un vero e proprio dramma. L’imprenditrice, nonché moglie di Paolo Bonolis, ha rivelato di essere stata presa di mira da una banda di rapinatori che le hanno strappato via il Rolex che portava al polso. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sonia Bruganelli vittima di una rapina. La vicenda risale allo scorso 1 marzo e il dramma si è consumato in via Farnesina, a Roma, mentre stava guidando per tornare a casa. Stando a quanto rivelato dal quotidiano ‘Il Messaggero’, uno scooter con due persone a bordo le si è avvicinato, strappando via il Rolex che aveva al polso.

Questo è quanto rivelato dall’ex moglie di Paolo Bonolis in merito al dramma vissuto:

La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male.

Successivamente Sonia Bruganelli si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia, accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis. Al momento gli inquirenti sono sulle tracce dei malviventi e, nonostante non siano ancora stati identificati, le autorità hanno fatto una serie di ipotesi.

Molto probabilmente i responsabili che hanno rapinato Sonia Bruganelli potrebbero essere gli stessi che hanno già agito in zona Ponte Milvio, Piazza Verdi e Porta Pinciana seguendo sempre lo stesso metodo: avvicinarsi alla vittima e, quando è il momento giusto, agire per strappare dal polso l’orologio.

Al momento, dunque, non si hanno informazioni aggiuntive al dramma vissuto da Sonia Bruganelli. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se gli inquirenti riusciranno a far luce sulla vicenda e a identificare i malviventi che hanno rapinato l’ex opinionista del Grande Fratello. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.