Paura per Tiziano Ferro: i ladri sono entrati in casa dei genitori

In queste ultime ore Tiziano Ferro si è ritrovato al centro delle principali pagine di cronaca rosa per una brutta disavventura che ha colpito la sua famiglia. I genitori del famoso cantante infatti, sono stati vittima di un furto da parte di alcuni malviventi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

A riportare la notizia del furto è stato il giornale ‘Latina today’. Stando alle parole del quotidiano, la scorsa notte un gruppo di malviventi è entrato nell’abitazione dei genitori del cantante, a Latina appunto. I ladri hanno portato via Bmw Serie 1. Fortunatamente dopo il furto la società responsabile del sistema satellitare posto sull’auto ha fatto scattare l’allarme.

A questo punto è intervenuta la polizia che ha iniziato un vero e proprio inseguimento per scoprire l’identità dei responsabili del furto. Purtroppo i malviventi non sono stati catturati e sono riusciti a proseguire la loro fuga tra le campagne dopo aver abbandonato il veicolo.

L’inseguimento, infatti, è durato pochi minuti. Dopo la fuga i malviventi hanno deciso di lasciare l’auto rubata per procedere con la loro fuga a piedi tra le campagne vicine. Successivamente gli inquirenti hanno fatto anche un’altra incredibile scoperta.

La polizia è riuscita a recuperare anche una Porsche. Pare che i malviventi abbiano utilizzato il veicolo in questione per fare degli appostamenti e raggiungere la casa dei genitori di Tiziano Ferro. Per ora i ladri non sono stati fermati ma gli inquirenti stanno lavorando sodo per scoprire l’identità dei responsabili del furto.

Come già anticipato, la notizia è stata divulgata dal giornale ‘Latina Today’. il cantante non si è espresso sulla vicenda e non ha lasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo il caso.