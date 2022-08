Pavel Nedved, virali alcuni video che lo ritraggono su di giri ad una festa: cosa sta accadendo

Due video che raffigurerebbero il vicepresidente della Juventus sono stati pubblicati sui social diventando virali in poche ore

Nelle ultime ore il nome di Pavel Nedved, ex calciatore ed ora vicepresidente della Juventus è diventato di dominio pubblico in Italia. Su Twitter l’hashtag che porta il suo nome è stato tra i trend topic della giornata di ieri. Ma come mai? cosa è successo?

Tutta colpa di alcuni video che sono stati pubblicati sui social e che hanno fatto rapidamente il giro della rete. Si tratta di immagini private dove si vede Pavel Nedved divertirsi ad una festa in compagnia di alcune ragazze. L’ex calciatore è intento a ballare sulle note del brano Bailando insieme a 3 ragazze.

Fonte: web

Poi è stato pubblicato un secondo video dove si vede un uomo di spalle camminare barcollante tra le strade di Torino. Da dietro è possibile notare la folta chioma bionda e in tanti hanno attribuito quella fisionomia proprio a Nedved anche se non c’è certezza.

I due video sono diventati virali in pochissime ore. Non è chiaro a quando risalgono, se a stesso sabato sera dopo la gara pareggiata 1-1 tra la Juventus e la Roma, o se invece siano stati girati tempo fa. Non si sa nemmeno chi ha diffuso il materiale che si tratta comunque di vicende di vita privata.

Pavel Nedved, Juventus irritata per l’accaduto

Al momento nessun commento né da parte del diretto interessato né da parte della Juventus anche se il Corriere della Sera ha parlato comunque di una società e di un presidente Agnelli irritato per la diffusione di tali immagini.

La società bianconera è sempre molto attenta alla disciplina e alla comunicazione dei suoi dipendenti volendo sempre dare un immagine pulita di sé. Per questo un video del genere che raffigura il vicepresidente in atteggiamenti non proprio in linea con la figura che rappresenta potrebbe aver scatenato diversi malumori.

Critiche sono arrivate anche sui social da parte de tifosi, in particolare per il palpeggiamento che l’ex pallone d’oro compie mentre sta ballando.

C’è chi ha attaccato il calciatore ma c’è anche chi ha accusato chi ha messo in giro questo video che rappresenta uno spaccato di vita quotidiana e privata di una persona che non dovrebbe essere giudicato per ciò.