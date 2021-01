Lapo Elkann, pasticcio a Domenica In: ecco cosa ha combinato

Lapo Elkann semina scompiglio a Domenica In. Per fortuna che c'è Mara Venier!

Lo avevano annunciato in studio. E lui all’appello ha risposto presente… si fa per dire! Lapo Elkann è notoriamente un personaggio sopra le righe. Uno del suo temperamento ribelle (ma anche del suo carisma) sarebbe pressoché impossibile clonarlo in laboratorio.

Lapo Elkann si distingue in famiglia

In positivo e in negativo, finisce puntualmente sulle prime pagine dei giornali. Certo, la discendenza dalla dinastia Agnelli aiuta a renderlo popolare. Tuttavia, rispetto agli altri rampolli della famiglia (come i ben più sobri John Elkann e Andrea Agnelli), sa distinguersi.

Genio e sregolatezza

Il classico mix di genio e sregolatezza ne sintetizza l’essenza. Abbonda in estro: le numerose creazioni in carriera sono il prodotto di una sensibilità elevata. Poi c’è il rovescio della medaglia e questa versione è, almeno all’inizio, venuta fuori durante la puntata di Domenica In, andata in onda oggi pomeriggio su Rai Uno.

Ospite speciale (o special guest, se preferite) nell’appuntamento previsto sulla rete ammiraglia della tv di Stato, il super tifoso della Juventus ha ripagato ampiamente le aspettative, sin dal primo istante. Già, perché l’ingresso in studio è stato abbastanza… burrascoso. Eccolo palesarsi negli studi di Viale Mazzini con t-shirt, jeans e un’improbabile capello biondo platino. Ma, soprattutto, con la mascherina sul volto. Strano? Dovreste poi sapere cosa ha combinato dopo!

Tentativo di bacio

Non appena ha messo piede in studio, Lapo Elkann si sfila la mascherina, fa due passi, si avvicina alla conduttrice Mara Venier e prova a baciarla, quando, naturalmente, in televisione, al tempo della pandemia, è proibito farlo.

Lapo Elkann: l’impegno solidale

Il tempestivo “scatto” di Zia Mara, però, ha impedito il patatrac. Nessun bacio. E l’intervista può finalmente cominciare. La conversazione filerà liscia, prevalentemente dedicata alla nuova vita avviata dall’imprenditore, che, vista la morte in faccia a seguito di un incidente, si è buttato nella solidarietà. E ciò gli fa onore.