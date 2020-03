Pechino Express: Antonella Elia rivela di alcuni fatti accaduti dietro le quinte Antonella Elia, nella casa del Grande Fratello Vip, racconta di alcuni particolari che riguardano la trasmissione Pechino Express, alla quale ha preso parte

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia racconta di alcuni particolari accaduti dietro le quinte di Pechino Express, nota trasmissione che prevede di imparare a sopravvivere in zone ostili nel mondo. La donna, infatti, prese parte all’edizione del 2017 di questo reality show e, adesso, decide di rivelare alcuni fatti.

In una situazione di chiacchiere varie, Antonella Elia si fa uscire dei particolari sulla trasmisisone condotta da Costantino Della Gherardesca. Raccontando della sua esperienza nel programma, ha dichiarato: “Ma no figurati. La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo.”

Tutto ciò è detto a Paolo Ciavarro, altro concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo tutti quelli che hanno seguito la diretta, antonella Elia avrebbe diachiarato che durante gli spostamente, da un luogo all’altro, i concorrenti dormissero tranquillamente in hotel, ma che tutto questo non fosse comunicato al pubblico a causa di fini di spettacolo.

Sappiamo, però, come Antonella Elia abbia un caratterino tutt’altro che tranquillo. La vediamo, infatti, protagonista di diversi litigi con Valeria Marini, nota showgirl italiana, e, inoltre, protagonista di alcune gaffe. Per esempio, nelle scorse puntate, ha affermato di voler “boicottare il cantante mascherato“, programma condotto da Milly Carlucci e che fa concorrenza al Grande Fratello in prima serata. Ancora, la vediamo commentare aspramente Chiara Ferragni e Fedez. L’oggetto della critica è un video in cui i due ballano la pole-dance e, Antonella Elia, li ha etichettati come “patetici” e, riferendoso a Fedez, ha commentato dicendo: “Sembra un babbuino“.

In questa puntata si può dire che non ha lasciato nessun supersite. Una macchia da guerra Antonella Elia, che combatte tutto il mondo televisivo ed oltre. Ma, d’altro canto, dato che combatte così duramente anche dentro la casa del grande fratello, non potevamo aspettarci diversamente. Possiamo vedere come, oltre a Valeria Marini, si sia fatta diversi rivali, tra cui Fernanda Lessa, con le quali vediamo anche dei litigi durante la convinvenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip.