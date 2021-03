Peggiorano le condizioni della showgirl con il Covid:

Nonostante sia partita la campagna vaccinale e le restrizioni del governo sono sempre più stringenti si finisce ancora in ospedale per Covid, il virus non si ferma. Questa volta la peggio è toccata a Elenoire Ferruzzi, la showgirl milanese verte in gravi condizioni.

Qualche giorno fa era stata proprio la showgirl ad annunciare sui social la positività al virus. già in quell’occasione la donna era attaccata all’ossigeno. Aveva trovato solo un po’ di forza per far sapere ai fan di essere ricoverata:

Da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine anche ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati, ho paura. Prima ho anche abbracciato un infermiere per sentirmi viva, aiutatemi ragazzi, ho bisogno di voi adesso

Oggi è Angelo Mazzone ad aggiornare i fan, visti i numerosi messaggi che stanno arrivando ha sentito il bisogno di aggiornare tutti coloro che le vogliono bene, facendo un appello struggente:

Ragazzi siccome ricevo ogni giorno messaggi da ovunque che mi chiedono di Elenoire, lo scrivo qui per tutti perché non posso rispondere a tutti e non me la sento. Soprattutto dopo le ultime notizie appena ricevute.

Poi prosegue spiegando che il peggioramento è repentino e che, anche nella giornata odierna, la showgirl ha avuto bisogno di cure specifiche: