“Per colpa della mia malattia mio figlio…” Eleonora Giorgi torna a parlare delle conseguenze della terribile diagnosi

In una lunga intervista la famosa attrice italiana ha parlato delle sue condizioni di salute e di come la sua famiglia le è stata accanto dopo la terribile diagnosi che ha ricevuto. Eleonora Giorgi ha anche raccontato che il figlio Andrea ha deciso di sposarsi con la sua fidanzata proprio a causa della malattia della madre. Una scelta toccante e commovente quella del fratello di Paolo Ciavarro.

Qualche tempo fa Eleonora Giorgi aveva raccontato a Myrta Merlino, a Pomeriggio Cinque, di aver ricevuto la diagnosi di una neoplasia al pancreas. In diretta ha raccontato che non si sarebbe arresa, affidandosi alle cure dei medici.

In questi giorni, l’attrice ha rilasciato un’intervista al periodico Nuovo, in occasione della quale è tornata a parlare delle sue condizioni di salute. Ha voluto anche raccontare un piccolo aneddoto che ha commosso tutti quanti.

“Paolo aveva già deciso di sposarsi, ma la mia malattia ha spinto anche Andrea a farlo…”. Queste le parole dell’attrice che ha raccontato che suo figlio (fratello di Paolo Ciavarro) ha deciso di organizzare il matrimonio per poterla avere accanto e regalarle questo giorno.

“Ha detto di volermi accanto a sè in questo giorno così importante…”. Un gesto davvero commovente per la donna che al momento ha affrontato già il sesto ciclo di chemioterapia, molto più forte dei precedenti, come ha raccontato recentemente a Silvia Toffanin, ospite del programma Verissimo.

Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli si risposa

Andrea Rizzoli è il figlio maggiore di Eleonora Giorgi. Nato del 1980 dall’unione dell’attrice con Angelo Rizzoli, sposato l’anno prima, porta il nome del nonno. Dopo la sua nascita la coppia si separò, per alcuni scandali che hanno coinvolto l’editore.

In seguito Eleonora Giorgi ha iniziato una relazione con Massimo Ciavarro. I due attori si sono sposati e dalla loro unione è nato Paolo Ciavarro, che ha seguito le orme dei genitori. Andrea, invece, è più riservato: non ha nemmeno alcun social. Andrea Rizzoli ha sposato nel 2014 Alice Bellagamba, attrice ed ex ballerina di Amici, nel borgo umbro di Montignano. I due hanno poi divorziato. Lui avrebbe ora una nuova compagna e si vociferava anche che fosse in dolce attesa.