Paolo Ciavarro, la dedica ad Eleonora Giorgi dopo la rivelazione sul tumore: le sue parole commuovono

La rivelazione del giovane volto di Forum non si è fatta attendere: le sue parole

In queste ultime ore Eleonora Giorgi si è resa protagonista di una rivelazione choc che sta facendo il giro del web e che ha lasciato tutti senza parole. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, l’attrice ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Dopo tale rivelazione, non si è fatta attendere la reazioni di Paolo Ciavarro che ha voluto dedicare a sua mamma delle dolci parole.

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, Eleonora Giorgi ha confessato in diretta di aver ricevuto una diagnosi di tumore al pancreas. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Si può operare, questa è la cosa bella.

Inutile dire che l’annuncio di Eleonora Giorgi ha lasciato tutti senza parole. Sono stati molti coloro che hanno inviato all’attrice messaggi di affetto e vicinanza. Tra le tante parole scritte, non è di certo passato inosservato il messaggio del figlio Paolo Ciavarro.

Paolo Ciavarro, il messaggio ad Eleonora Giorgi dopo l’annuncio sul tumore: “La forza dell’amore”

Paolo Ciavarro ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che ha commosso tutti. Il compagno di Clizia Incorvaia ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a sua mamma e a suo fratello Andrea Rizzoli, figlio che Eleonora Giorgi ha avuto con l’imprenditore Angelo Rizzoli.

All’immagine in questione, il giovane volto di Forum ha accompagno una breve ma significativa e commovente didascalia:

La forza dell’amore.

Dopo la pubblicazione dello scatto, non sono mancati i commenti degli utenti del web che hanno inviato ad Eleonora Giorgi messaggi di affetto e vicinanza.