Mentre il nipote è ancora in convalescenza, ecco che in famiglia viene organizzato un pranzo fuori tutti insieme. C’è da celebrare il compleanno della nonna di Fedez. La signora Luciana, che abbiamo visto spesso accanto al rapper marito di Chiara Ferragni, ha infatti compiuto 91 anni. E tutti si sono stretti a lei in questo giorno così importante.

I Ferragnez al gran completo hanno festeggiato nonna Luciana, che ha spento da poco 91 candeline. Nonna felice di poter riabbracciare il nipote, da poco dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove i medici lo hanno operato per un tumore neuroendrocrino al pancreas.

Fedez è già in forma e indossa addirittura una panciera tarocca con il logo di Chiara Ferragni. Non poteva ovviamente mancare alla festa di compleanno organizzata con un bel pranzo fuori per festeggiare Luciana Violini. Nessuno ha voluto perdere questo momento.

A tavola non potevano mancare Leone e Vittoria, pronti a festeggiare la bisnonna. In particolare la piccola di casa ha incantato tutti con le sue dolci faccine che ormai siamo abituati a conoscere sui social, grazie a mamma e papà.

I Ferragnez hanno festeggiato i 91 anni della bisnonna con una bella torta alla frutta. Fedez era presente, anche se visibilmente ancora provato dall’intervento che ha subito. Ma per nulla al mondo si sarebbe mai perso questa giornata in famiglia.

Il compleanno della nonna di Fedez: chi è la signora Luciana?

Luciana Violini, che ha compiuto lo scorso 29 marzo 91 anni, è la nonna di Federico Lucia. Anche lei è molto attiva sui social, con un profilo Instagram che vanta 190mila follower.

Milanese doc, come tiene spesso a sottolineare, non si conosce molto del suo passato. Sappiamo che è la nonna materna di Federico, mamma di Annamaria, madre del rapper, e Giosiana Berrinzaghi, la zia del cantante. E ora è anche bisnonna di Leone e Vittoria, oltre che “collega” di Chiara Ferragni.