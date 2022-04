Fedez con la panciera firmata “tarocca” con il logo di Chiara Ferragni

L’intervento è andato bene e il rapper ha potuto fare rientro a casa dai figli Leone e Vittoria. Dovrà fare un po’ di riabilitazione, seguire delle cure e indossare un busto. Fedez con la panciera firmata “tarocca” su Instagram fa impazzire tutti quanti: tranquilli, il logo di Chiara Ferragni lo ha disegnato lui stesso sopra il capo sanitario bianco.

Fedez non ha perso l’umorismo che lo contraddistingue, nonostante la malattia e l’intervento chirurgico al quale i medici del San Raffaele di Milano lo hanno sottoposto per un tumore neuroendocrino al pancreas. In un video su Instagram spiega com’è la sua convalescenza a casa.

Per un periodo di tempo abbastanza lungo, infatti, Fedez dovrà indossare una panciera. Come spiega lui stesso, essendo il marito di Chiara Ferragni ha deciso di fare una modifica all’indumento sanitario contenitivo. E ha disegnato sopra il logo del brand della compagna, con il classico occhio.

Di fianco a lui, mentre Fedez armeggia con i colori per disegnare il logo, c’è il figlio Leone, al quale spiega che sta facendo un tarocco. Ma che è una cosa illegale, che non si deve fare e che potrebbe anche arrivare la polizia per arrestarli.

A queste parole Leone si mette a piangere, perché ha davvero paura che gli agenti possano fare irruzione in casa e portarli via in manette. Fedez si mette a ridere e gli spiega che è tutto uno scherzo, un gioco e che non succederà proprio niente.

Fedez con la panciera firmata: ecco la reazione di Chiara Ferragni

Dopo lo scherzo con Fedez, il rapper ha deciso di parlrare con la moglie, facendo vedere la panciera griffata a Chiara Ferragni che ha sorriso nell’ammirare il lavoro fatto dal marito:

L’hai fatto bene.

Chiara Ferragni ha poi anche autografato la panciere, visibilmente divertita da quell’omaggio fatto dal marito, dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano lo scorso 31 marzo.