“Per me è un onore…” Annalisa, arriva la più bella delle notizie: i fan esplodono di gioia

Negli Stati Uniti si è celebrato l’olimpo della musica al femminile. L’evento ha visto tra le sue protagoniste, a Los Angeles, anche la nostra Annalisa. La cerimonia del Billboard Women in Music 2024 allo YouTube Theater ha visto brillare molte presenze del mondo della grande musica al femminile.

Un parterre di stelle ha illuminato l’evento, da Katy Perry ad Ice Spice, da Victoria Monét a Kylie Minogue, tutte premiate per il loro talento e il loro contributo all’industria musicale. A vedere il panel dell’evento si legge praticamente il meglio della musica internazionale portata al grande pubblico da artiste femminili.

Tra le artiste che hanno calcato il palco e ricevuto un premio all’interno della kermesse ricordiamo:

Oltre alle premiate, la serata ha visto la partecipazione di Andra Day, Sky Ferreira, Nelly Furtado, GloRilla, Ellie Goulding, JoJo, Coco Jones, Bebe Rexha, Saweetie e Lainey Wilson, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.

Annalisa ha avuto l’onore di ricevere il Global Force Award di Women in Music da Billboard Italia, un riconoscimento ai suoi successi musicali nel nostro paese. La cantante ha emozionato il pubblico con un discorso toccante, in cui ha anche ripercorso la sua carriera e sottolineato l’importanza di inseguire i propri sogni con autenticità.

È un onore per me condividere questa serata con grandi artiste che ammiro tanto e che sono uno dei motivi per cui anch’io sono un artista. […] Vi racconterò in poche parole chi sono attraverso tre delle mie ultime canzoni. La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a usare la luce per parlare di ombre e delusioni, senza paura e senza vergogna. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Possiamo dire che è una canzone di lotta contro ogni discriminazione. Questa canzone ha riportato, dopo anni, una donna al primo posto nella classifica dei singoli in Italia. La terza, Sinceramente, è una lettera d’amore, ma il messaggio da condividere alla fine è più profondo: rivendico i miei sogni, il mio modo di vivere, i miei obiettivi, i miei spazi. Sono tua solo se sono libera.