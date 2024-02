Annalisa riceve il Tapiro d’oro e spiega le lacrime durante la premiazione di Angelina Mango a Sanremo: “Solo emozione”

Il settantaquattresimo Festival di Sanremo si è concluso da pochi giorni e, non sono mancati colpi di scena dalla prima all’ultima puntata. Angelina Mango si aggiudica il primo posto con la canzone “La noia”. Sui social, sono stati pubblicati video e foto di ogni genere, ed alcuni di questi, sono diventati rapidamente virali. Senza dubbio, uno dei video più gettonati, è proprio quello della premiazione, durante la quale Annalisa, terza classificata ha un’espressione non molto gioiosa. Proprio grazie a quel brevissimo filmato, Annalisa, oltre ad un onorevole terzo posto, conquista anche un “Tapiro d’oro”. Durante la consegna del premio, la giovane spiega le lacrime riprese durante la premiazione.

Annalisa riceve il Tapiro d’oro e spiega la sua reazione alla premiazione

Annalisa Scarrone, nota a tutti semplicemente come Annalisa, ha partecipato all’edizione di Sanremo 2024 con la canzone “Sinceramente“. Grazie a questo brano, la cantante si è aggiudicata il terzo posto sul podio del Festival. Ma, proprio durante la proclamazione della vincitrice, Angelina Mango, Annalisa viene ripresa in lacrime e con un’espressione non molto gioiosa. La breve clip rapidamente spopola sul mondo dei social.

A causa di questi pochi secondi, Annalisa si aggiudica un “Tapiro d’oro”, premio ironico consegnato da “Striscia la Notizia”. Approfittando di questa seconda premiazione, Valerio Staffelli, ne approfitta per fare qualche domanda alla giovane. La stessa Annalisa ci tiene a chiarire la situazione:

“Un po’ di emozione durante la lettura dei verdetti è normale, ma ero tranquilla, felice e serena. Girano due secondi estrapolati da un contesto più lungo e uno si può fare l’idea sbagliata. Ma sono molto soddisfatta di come è andata.”

Quindi Staffelli ne approfitta e chiede alla giovane se sia contenta del risultato, la quale risponde:

Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…”

Annalisa ha ufficialmente chiarito la sua posizione in merito alla premiazione di Sanremo. La sua espressione era semplicemente dovuta all’emozione del momento, nessun rancore o dispiacere nel vedere la sua collega salire sul gradino più alto del podio.