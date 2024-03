Perché Amadeus si è fermato a 5 Festival di Sanremo? Il conduttore spiega i motivi

Non ci sarà un sesto “mandato”. E tutti si chiedono perché Amadeus si sia fermato a 5 Festival di Sanremo, non andando avanti ancora un po’, proseguendo con i suoi numeri da record. Anche perché pare che la Rai gli abbia chiesto di continuare, visti i successi delle sue edizioni. Oggi è lo stesso conduttore a spiegare i motivi della sua decisione.

Ospite di una puntata del podcast di Gianluca Gazzoli “Passa dal BSMT”, il conduttore televisivo ha abbondantemente raccontato della sua lunga esperienza a Sanremo. In particolare, ha voluto parlare dei motivi per cui ha deciso di lasciare la conduzione dopo cinque edizioni brillantemente portate a casa.

Lo aveva sempre detto che non sarebbe andato oltre. Anche se in molti, al termine della 74esima edizione, un po’ ci speravano in un sesto mandato per la premiata coppia Amadeus & Fiorello. L’uscita di scena sulla carrozza di Cenerentola, però, è stata la parola fine sull’era del duo all’Ariston.

Il conduttore ha raccontato che si è davvero commosso di fronte agli ascolti di Sanremo. La 74esima edizione del Festival ha portato in onda cinque serate che hanno superato il 60% di share. Davvero incredibile.

“Se mi è capitato di esultare per i dati di ascolto? Hai voglia. Quando quest’anno mi ha chiamato l’amministratore delegato per dirmi che eravamo andati oltre il 60% di share ho urlato, ho chiamato Giovanna, poi mio figlio, mi sono anche commosso. È stata una roba clamorosa. È stata una settimana che non dimenticherò più. Non pensavo di arrivare al 74% di share”.

E allora perché Amadeus si è fermato a 5 Festival Sanremo?

Lo stesso conduttore svela perché non ci sarà una sesta edizione consecutiva per lui, aprendo la possibilità ad altri presentatori di cimentarsi con il palco dell’Ariston.

“Avevo detto che avrei lasciato già prima di sapere gli ascolti. Ritenevo che, al di là degli ascolti, fosse giusto fermarsi dopo 5 anni perché altrimenti avrei rischiato di fare una cosa in loop. Non c’è un’idea ogni anno. Sanremo è un evento. Fare cinque eventi vuol dire che è andata molto bene. Lo avevo deciso già lo scorso anno, subito dopo avere finito il penultimo festival. Ci tenevo a chiudere bene anche perché so che Pippo Baudo e Mike Bongiorno ne avevano fatti 5 di seguito per poi fermarsi. L’idea che potessi superarli non mi piaceva. Per me è motivo di orgoglio essere in un elenco insieme a Pippo e a Mike. Da Rai mi avevano chiesto di continuare. Ne parleremo anche perché il mio contratto scade quest’estate e dovremo capire quale sarà il mio futuro ma ritengo sia giusto io mi fermi qui. Mi hanno chiesto anche di fare solo il direttore artistico, ma per me quella figura deve coincidere con quella del presentatore, altrimenti rischia di diventare un problema doppio“.