Festival di Sanremo 2025, emerso il nome del possibile conduttore, lui però rifiuta: il motivo

Fiorello sgancia la bomba: "Lui è stato contattato per il Festival di Sanremo 2025 ma ha rifiutato"

Dopo i successi straordinari ottenuti da Amadeus durante l’ultimo Festival di Sanremo, la pressione per trovare un degno successore è palpabile. Il compito di superare le vette di ascolto raggiunte, con picchi del 60% di share, sembra quasi un’impresa impossibile. Qualsiasi risultato inferiore a questi livelli rischierebbe di essere considerato un fallimento. La ricerca del conduttore ideale ha portato a un vero e proprio giro di voci e fughe da parte di alcuni nomi importanti nel panorama televisivo italiano. Questa volta è il turno di Carlo Conti, seguito da Paolo Bonolis e infine da Antonella Clerici, che in un’intervista a Chi ha smentito di essere interessata al ruolo.

Le voci di corridoio si sono moltiplicate, alimentate da programmi televisivi come “Viva Rai2” e dagli indizi lasciati cadere da Fiorello. Quest’ultimo, senza mai nominare direttamente il collega in questione, ha fatto intendere che un conduttore molto noto in Rai potrebbe essere coinvolto.

Dopo il no di Amadeus e la chiusura di Antonella Clerici nell'intervista a Chi, Fiorello svela la proposta ufficiale della Rai a Carlo Conti. Il conduttore ha rifiutato. #Sanremo2025 pic.twitter.com/8Vw5NZJNRB — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 29, 2024

Fiorello ha enfatizzato che non si tratta di voci, ma di informazioni confermate che circolano tra i corridoi di Viale Mazzini, sottolineando il diritto del pubblico di essere informato sugli eventi dietro le quinte della Rai. Ha accennato al possibile conduttore per Sanremo 2025, affermando che si tratta di una figura molto rispettata e ben nota all’interno della Rai.

Tuttavia, Fiorello ha preferito non rivelare il nome del conduttore in questione, ma ha fatto capire la sua identità, che è stata facilmente intuibile. Infatti, pare che si tratti proprio di Carlo Conti. Ma, cosa ha risposto quest’ultimo a questa proposta? Anche Conti ha rifiutato il ruolo di conduttore.

Di conseguenza, la ricerca del conduttore perfetto per Sanremo 2025 continua, mentre le voci di corridoio e le indiscrezioni alimentano la curiosità del pubblico su chi sarà il prossimo ad affrontare questa sfida televisiva.