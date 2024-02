Annalisa è apparsa particolarmente commossa quando Amadeus e Fiorello hanno annunciato Angelina Mango come vincitrice di Sanremo 2024. Ecco perché stava piangendo

Tutti se lo sono chiesti. Sembrava dispiaciuta, triste, anche se altri hanno parlato di commozione per la sua collega. Perché Annalisa ha pianto dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024? La cantante di Sinceramente è arrivata, infatti, sul podio insieme alla vincitrice del Festival della Canzone Italia e il rapper napoletano Geolier. Lei stessa a qualche ora da tutto quel trambusto, spiega perché aveva le lacrime agli occhi.

Tutti hanno visto gli occhi lucidi di Annalisa quando Amadeus e Fiorello hanno annunciato la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista era incredula, sorpresa, di fronte alla classifica finale, che ha visto prima Angelina Mango, seguita da Geolier e la stessa Annalisa.

Nelle ore successive alla finale di Sanremo 2024, più volte abbiamo visto le due cantanti abbracciarsi e farsi i complimenti a vicenda davanti alle telecamere. Ma il dubbio rimane. E così in un’intervista Mattia Sacchi del Corriere Ticino cerca di affrontare l’argomento.

“Ti abbiamo visto commossa al momento degli annunci, sul palco“. Queste le parole del giornalista. La cantante, ovviamente, ha subito risposto sul perché avesse le lacrime agli occhi dopo la finale di Sanremo.

“Era un po’ di tensione scaricata e ci sta, ma ero tranquilla, felice, serena, soddisfatta per come è andata. Era un momento emozionante”. Questo il commento della cantante, arrivata terza a Sanremo 2024, in occasione della conferenza stampa a cui hanno partecipato i tre interpreti finiti sul podio.

Annalisa ha pianto non per la vittoria Angelina Mango: il momento era emozionante

Tutti hanno notato questa scena. Sui social tantissime le ipotesi, così come tra i telespettatori che non hanno potuto non notare gli occhi lucidi della cantante arrivata terza.

Alla fine di una settimana così stressante e così piena di emozioni, è assolutamente normale lasciarsi andare, anche a un pianto liberatorio. Un terzo posto è comunque un ottimo risultato. Soprattutto perché la sua canzone si candida a diventare, come le precedenti dell’artista, il vero tormentone estivo.