La prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà a lungo ricordata per il gesto di Blanco sul palco dell’Ariston. L’artista si è esibito per due volte. La prima insieme a Mahmood, dopo un anno dalla loro vittoria, con il brano Brividi. E la seconda, con un look total white, da solo, per presentare il suo nuovo brano L’isola delle rose.

Tuttavia, qualcosa è andato storto. Durante l’esibizione, Blanco ha ben pensato di distruggere il palcoscenico. Ha iniziato a prendere a calci la scenografia realizzata per la sua hit, le rose sono volate per poi finire a terra e ricoprire il palco dell’Ariston.

Amadeus è rimasto sorpreso, così come il pubblico. Nessuno riusciva a capire il perché del suo sfogo. Alla fine dell’esibizione lo stesso cantante ha spiegato cos’era accaduto.

Aveva problemi d’audio, per tutta la performance si è toccato l’auricolare, guardando la regia. E alla fine, come lui stesso ha dichiarato, ha deciso di “divertirsi ugualmente“. Tuttavia la sua furia non è stata affatto gradita dal pubblico ed è subito scoppiata la polemica.

Il conduttore ha ricordato lo show dell’edizione di Morgan e Bugo: “Era dai tempi di Morgan e Bugo che non mi succedeva una cosa così”.

Il cantante ha di certo interrotto la monotonia della serata, aumentando gli ascolti della 73esima edizione del Festival Di Sanremo 2023.

Anche Gianni Morandi ha capito che bisognava riderci su e spegnere le polemiche e i fischi del pubblico. Si è presentato sul palco con una scopa, facendo sorridere tutti!

Ieri sera, si sono esibiti i primi 14 artisti. Di seguito la classifica provvisoria: