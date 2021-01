Erin Napier e Ben Napier sono le star di Home Town, il docu-reality statunitense che dal 2016 va in onda su HGTV. La coppia è solita mostrare le foto della figlia tenendone però coperto il volto. Un aspetto che non è passato inosservato agli addetti ai lavori e ai fan della coppia. Ma perché lo fanno?

Erin Napier e il marito Ben Napier sono davvero molto famosi, da quando la serie Hone Town ha debuttato su HGTV nel 2016. I fan li adorano mentre cercano di rendere più vivibili e più incredibili case vecchie per acquirenti che sono alla ricerca di una nuova abitazione.

Attualmente siamo alla quarta stagione di quello che è un vero e proprio documentario. Ma oggi le persone sono particolarmente interessate alla loro vita privata: perché Erin Napier e il marito Ben Napier hanno una figlia di 3 anni, che si chiama Helen. Per la quale però tengono il massimo riserbo.

Su Instagram, infatti, Erin ha deciso di pubblicare le foto della figlia senza mai mostrarne il volto. E questo è accaduto dopo che qualcuno ha lasciato un commento negativo. La famiglia ha deciso di proteggere la sua famiglia, senza affrontare le critiche.

Molte celebrities del resto scelgono la stessa strada, soprattutto per proteggere i bambini piccoli. Mentre al contrario altre star le danno letteralmente in pasto ai social, mettendo in mostra ogni singolo avvenimento della loro vita quotidiana.

La star di Home Town cerca di proteggere la sua famiglia sui social

Poiché io e Ben abbiamo questo lavoro, significa che ci apriamo al pubblico in modi che a volte sono vulnerabili e penso che ci sia un valore in questo. Penso che ci sia una linea sottile tra la privacy e aiutare gli altri essendo vulnerabili su alcuni aspetti della tua vita quando sei sotto i riflettori.

Fonte Pixabay

Queste le parole della donna, che cerca così di proteggere la privacy della figlia.