Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Luisa Corna che ha lasciato il mondo del web senza parole. Come tutti ben sappiamo la celebre cantante nell’anno 2004 era al centro della cronaca rosa ma ben presto lei stessa ha dovuto abbandonare il mondo del gossip. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Luisa Corna, oltre ad essere una bravissima cantante, è stata anche una conduttrice televisiva e una modella italiana. Qualche anno fa la donna era sempre presente nel piccolo schermo ma non poco dopo prese le distanze dal mondo dello spettacolo. Sul web circola un’indiscrezione che si sta facendo sempre più insistente. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutti conoscono Luisa Corna come una cantante, conduttrice e modella italiana. Il successo nella carriera della donna è arrivato nell’anno 2002 grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Fausto Leali. Successivamente, la donna si è dedicata alla musica ed ha pubblicato 2 album.

La sua carriera da cantante non è durata molto in quanto poco dopo ha deciso di esercitare un’altra professione, in particolare quella di conduttrice televisiva. Infatti Luisa Corna è entrata a far parte in programmi come Domenica In, David Di Donatello, Lo Zecchino D’Oro e tanti altri.

Tuttavia, qualche anno dopo Luisa Corna è finita al centro di un gossip che ha segnato completamente la sua vita. Durante l’anno 2004 un forte ictus ha colpito Umberto Bossi, l’ex leader della Lega Nord. Dopo l’accaduto, si vociferava che quella stessa notte la celebre cantante era in compagnia dell’uomo e che fosse stato proprio la passione scoppiata tra i due che avrebbe causato il malore del politico.

Stando ai rumors circolati in rete, la conduttrice non avrebbe chiamato subito i soccorsi ma contattò alcuni colleghi dell’uomo e furono questi ultimi a chiamare l’ambulanza. Luisa Corna ha sempre smentito questa storia. Tuttavia, in un’intervista a “Oggi” ha trattato l’argomento e queste sono state le sue parole:

Un pettegolezzo nato in un blog anonimo. Per anni non ho potuto attaccare nessuno, mi faceva rabbia che nessuno si fosse preso la responsabilità di quella voce.