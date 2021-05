Ambulanza rubata durante un soccorso, il racconto del drammatico episodio

Da Alghero proviene la notizia di un episodio davvero ignobile. Infatti, nella notte di giovedì 13 maggio, un’ambulanza è stata rubata durante il soccorso di un paziente colpito da un ictus. Dopo aver provveduto al trasporto del paziente dalla sua abitazione, i sanitari hanno scoperto il drammatico evento.

Alcuni malviventi, infatti, hanno ben pensato di rubare il mezzo di trasporto proprio durante un intervento di soccorso. In particolar modo, una volta aver caricato il paziente sulla barella per il trasporto in ospedale, i sanitari del 188 hanno scoperto che il mezzo parcheggiato in strada non c’era più.

Il furto dell’ambulanza ha provocato un ritardo del trasporto del paziente in ospedale, dal momento che si è dovuto attendere l’arrivo di un altra ambulanza. Tutto ciò però, fortunatamente, non ha avuto alcuna ripercussione sulla salute del paziente soccorso.

Ambulanza rubata ad Alghero, sono ora in corso le indagini per risalire al responsabile del furto

Ovviamente il furto del mezzo di soccorso è stato denunciato e, poche ore dopo, l’ambulanza è stata ritrovata. Più precisamente, il ritrovamento del mezzo è avvenuto all’alba di venerdì 14 maggio nelle campagne di Sassari. C’è da dire il recupero dell’ambulanza, nascosta tra la vegetazione delle campagne, è avvenuto grazie ad un Gps satellitare.

Dopo il ritrovamento del mezzo, sono iniziate le prime indagini. In particolar modo, le autorità hanno scoperto la mancanza di una borsa frigo contenente alcuni farmaci non pericolosi. Attualmente sono in corso le indagini da parte degli inquirenti con lo scopo di risalire all’autore che ha commesso questo gesto davvero ignobile. Oltre a ciò, si stanno effettuando effettuato alcuni esami per rivelare probabili tracce all’interno del mezzo.