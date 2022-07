Perché non va più in onda Temptation Island? Piersilvio Berlusconi rompe il silenzio

Piersilvio Berlusconi rompe il silenzio e spiega il motivo per cui Temptation Island non va più in onda

Senza alcuna ombra di dubbio, Temptation Island è uno dei programmi televisivi più amati e chiacchierati all’interno della televisione italiana. Tuttavia, qualche mese fa è stato annunciato che il format non andrà in onda nell’estate 2022. Il motivo? A rompere il silenzio è stato Piersilvio Berlusconi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Perché Temptation Island non va più in onda? Questa è una domanda che numerosi telespettatori si sono posti senza trovare nessuna risposta per tutto questo tempo. La notizia che ha sconvolto tutti i fan del programma è giunta qualche mese fa sollevando numerose polemiche da parte del pubblico di Maria De Filippi.

Tuttavia, dopo alcuni mesi di silenzio, a rilasciare qualche dichiarazione in merito alla questione è stato Piersilvio Berlusconi. Il figlio di Silvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023.

Stando a quanto riferito da lui stesso, sembra che la scelta di non mandare più in onda Temptation Island sia legata alla volontà di dare vita a nuovi contenuti. Queste sono state le sue parole:

Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @akiocarotelevip

Filippo Bisciglia: il commento sulla decisione di Piersilvio Berlusconi

In precedenza, Filippo Bisciglia aveva lasciato un commento sulla decisione di Mediaset di non mandare più in onda Temptation Island. Con queste parole, il conduttore si era detto molto dispiaciuto: