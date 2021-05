Giorgio Manetti, noto al grande pubblico per aver rapito il cuore di Gemma Galgani, è tornato a parlare di Uomini e Donne, in particolare di Tina Cipollari. Il cavaliere ha svelato infatti il motivo per cui l’opinionista si trasferirà a Torino.

Il trasloco a Torino di Tina Cipollari non è di certo passato inosservato. Per molti giorni la donna non si è presentata in studio facendo preoccupare i fan. Era stata proprio lei, qualche giorno dopo, a dare spiegazioni sul perché dell’assenza.

In molti pensavano si trattasse di Coronavirus, ma fortunatamente il motivo è un altro e ben più gradevole. Tina Cipollari si sta trasferendo a Torino e in trasmissione aveva spiegato:

“Sto facendo un trasloco molto impegnativo. Ci vorrà ancora qualche giorno. Ho scelto Torino perché sto facendo delle indagini, mi sono trasferita direttamente sul posto”.

La sua rivale, la dama Gemma Galgani, è di Torino e proprio questo aveva fatto insospettire i fan e prendere per vero la frase detta ironicamente dalla spalla di Gianni Sperti. Ora, Giorgio Manetti spiega che dietro al trasloco ci sarebbero motivi di cuore:

Tina a Torino proprio non ce la vedo, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei.

Al moemento la donna non ha commentato il trasloco e i fan non avevano idea del progetto di Vincenzo. I due hanno sempre avuto una relazione a distanza, entrambi facevano avanti indietro da Roma (città dell’opinionista) e Firenze dove Vincenzo ha, appunto, un ristorante.

L’amore tra i due sembra andare a gonfie vele tanto che nel 2022 convoleranno a nozze, il matrimonio doveva essere celebrato durante il corso dell’anno passato ma l’emergenza Covid-19 aveva fatto saltare tutto e la coppia ha deciso di rimandare ad un periodo più favorevole.