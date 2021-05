Nella puntata di ieri UeD abbiamo avuto modo di avere nuove notizie sui protagonisti del trono over. Ovviamente, si parte da Gemma Galgani che, seduta al fianco di Aldo al centro dello studio, racconta com’è andata la loro esterna. Subito dopo, però, la dama Torinese ammetterà di vedere Aldo solo come un amico e per questo la loro conoscenza viene interrotta.

Aldo, dal canto suo, ammette invece di voler continuare a conoscere altre due da me: Isabella e Sara. La prima però non ricambia il suo interesse. Appena dopo, arriva il turno di Luca ed Elisabetta, che rivelano che la loro frequentazione è arrivata a un punto morto e per questo decidono di chiuderla. I due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano affatto sorpresi da questa notizia, anzi pare proprio che se lo aspettassero.

UeD: la furia di Tina

La conduttrice del programma, Maria De Filippi, rivela in studio che la decisione circa la fine di questa conoscenza è presa proprio da Elisabetta. La dama, poi, racconta di aver ascoltato e messo in atto i consigli che le aveva dato Tina. A queste parole la Cipollari si scatena in una furia senza precedenti e comincia ad attaccare fortemente Luca. L’opinionista arriva addirittura di insultarlo pesantemente dicendogli: “Figlio di p*a”.

Ovviamente, simili attacchi non potevano essere mandati in onda, quindi Maria è stata costretta a tagliare questa scena che non è stata trasmessa. In ogni caso, per conoscere Elisabetta, arriva nello studio di UeD un nuovo cavaliere: Gabriele. Quest’ultimo, appena la settimana scorsa, era stato rifiutato dalla dama, che ora invece sembra aver cambiato idea.

Ma anche qualcun altro nel corso della puntata ha perso le staffe: parliamo di Maria De Filippi. Il cavaliere Armando Incarnato aveva baciato la dama Patty e le avrebbe poi consigliato di non dire nulla alla redazione. Ovviamente Armando non l’ha passata liscia e Maria è andata su tutte le furie.