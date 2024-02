Parallelamente alla gara dei cantanti protagonisti del Festival di Sanremo, anche quest’anno c’è l’ormai noto Fantasanremo. Ogni sera i telespettatori seguono con estrema attenzione il Festival. Per apprezzare le doti canore degli artisti, ma anche per capire se i membri della propria squadra hanno portato bonus (meglio) o malus (meglio di no). Il bonus giornaliero di oggi è molto particolare e porta con se un messaggio molto nobile.

Anche quest’anno il Fantasanremo, il ‘giochino’ parallelo al Festival ormai noto a tutti gli appassionati, ha riscosso un successo incredibile. Tutti hanno creato la propria squadra e seguono il Festival non solo per apprezzare la musica e le doti canore degli artisti in gara, ma anche per capire se quelli che hanno scelto nel proprio quintetto portano i tanto sperati bonus.

Oltre ai bonus o malus fissi, come possono essere le posizioni in classifica, i ringraziamenti, le dediche o i fiori regalati al direttore d’orchestra, ci sono anche quelli giornalieri. Ieri, ad esempio, c’è stato il bonus “Parlamento Europeo e Commissione Europea”. Chiunque degli artisti in gara ha portato una matita sul palco, ha guadagnato 20 punti.

Questa sera, venerdì, c’è invece il bonus “UNIAMO”, in collaborazione con l’omonima associazione che, come si legge nel post Instagram di Fantasanremo, “da 25 anni lavora per una migliore qualità di vita e per la tutela dei diritti delle persone con malattia rara, delle loro famiglie e caregiver“. Otterranno 20 punti gli artisti che, sul palco dell’Ariston, sovrapporranno le mani facendo ondeggiare le dita. Un gesto non a caso, visto che rappresenta il simbolo della comunità rara globale.

Iniziativa che ha già trovato il consenso della leggenda del Festival, il maestro Beppe Vessicchio, e ovviamente della stessa Associazione UNIAMO. Annalisa Scopinaro, Presidente, ha commentato così: