Il primo è stato proprio Alfa e l’ha poi donata a Maninni. Perché ha portato una matita sul palco? Ve lo spieghiamo subito… Il Festival di Sanremo è il programma televisivo più atteso e da qualche anno è accompagnato da un gioco che fa divertire tutti, ma proprio tutti: Il Fantasanremo! Di cosa si tratta? Ogni giocatore crea una squadra, acquistando con i baudi cinque artisti in gara, poi sceglie un capitano.

Gli ideatori scelgono dei bonus, alcuni davvero bizzarri, e dei malus. Si quindi acquistano o perdono punti a seconda di ciò che gli artisti fanno durante le proprie esibizioni. E naturalmente i cantanti sono diventati dei complici!

Per questa sera, giovedì 8 febbraio, c’è un nuovo bonus in accordo con il Parlamento Europeo. Ogni artista che porterà una matita sul palco dell’Ariston acquisterà 20 punti. Ma in molti si sono chiesti per quale motivo. Cosa rappresenta la matita? Deve pur avere un riferimento come la scopa per Gianni Morandi. Ricordate lo scorso anno quando è salito con la scopa sul palco per pulire le rose distrutte da Blanco? Ebbene si, anche la matita simboleggia qualcosa.

#UsailTuoVoto a #FantaSanremo



✏️ 🎶🇪🇺Bonus speciale @europarl_it e @europainitalia : portare una matita sul palco!



La matita è simbolo di democrazia e del diritto di voto in vista delle #europee2024.



Invita i tuoi cantanti preferiti a portarla sul palco di #Sanremo2024 oggi! pic.twitter.com/fL0uoCZAV5 — Parlamento europeo (@Europarl_IT) February 8, 2024

Il tweet del Parlamento Europeo sul bonus matita

L’Istituzione dell’Ue ha firmato un accordo con i creatori del Fantasanremo per sponsorizzare le prossime elezioni europee. La matita rappresenta proprio il voto. Lo stesso Parlamento Europeo ha pubblicato un tweet a riguardo:

Bonus speciale: portare una matita sul palco. La matita è simbolo di democrazia del diritto di voto in vista delle #europee2024. Invita i tuoi cantanti preferiti a portarla sul palco.

Si tratta quindi di un bonus giornaliero, valido solo per la terza serata del Festival di Sanremo. Non come gli altri bonus, che i cantanti possono conservarsi per le altre serate. Per la finale ad esempio, i punti raddoppiano! Quindi? O questa sera o mai più! Ogni artista in gara che porterà una matita sul palco guadagnerà 20 punti. In quanti lo faranno? Staremo a vedere!