Peter Phillips e Autumn, divorzio: era la coppia preferita dalla Regina Peter Phillips e Autumn hanno deciso di divorziare. Non c'è pace per la Regina Elisabetta II: era la sua coppia preferita

Non c’è proprio pace per la povera Regina Elisabetta II. Adesso anche la sua coppia preferita ha deciso di lasciarsi. No, non stiamo parlando di William e Kate, che sembrano affiatati più che mai. Stiamo parlando di Peter Phillips e Autumn: divorzio in vista per loro?

Peter Phillips e Autumn sono la coppia più amata dalla Regina Elisabetta. La sovrana si rivolgeva a loro quando il caos regnava sovrano nella famiglia reale inglese. Chissà che non lo abbia fatto anche per il caso di Meghan e Harry, che di fatto hanno tradito la corona lasciandosi alle spalle la famiglia di lui e trasferendosi in Canada, probabilmente per volere di lei.

La coppia ha annunciato di volersi separare. Peter Phillips è il nipote preferito della Regina Elisabetta II, il figlio maggiore della principessa Anna, unica figlia femmina della sovrana britannica. Autumn è la moglie, una donna canadese molto apprezzata dalla sovrana inglese, con cui ha spesso viaggiato in macchina sorridente e a suo agio. E adesso loro si separano: la regina potrebbe cadere in depressione.

La stampa inglese vocifera che ci sia un nuovo amore per Autumn, mentre i più maliziosi ci vedono lo zampino di Meghan e Harry. La ritrovata libertà dalla casa reale inglese della coppia formata dal bisnipote della regina e dall’ex attrice di Suits potrebbe aver ispirato anche loro a una fuga dalle responsabilità. Anche se sembrava che si trovassero bene in quei panni!

La cppia si era sposata il 17 maggio 2008: lei era una commoner, ma venne accolta molto bene dai Windsor, che la adoravano. Si sono spostati nella St.George’s Chapel del Castello di Windsor, come Meghan e Harry.

La coppia ha due figlie: Savannah, nata nel dicembre 2010, e Isla, nata a marzo 2012.