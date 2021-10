Marta Fascina fa un post di auguri a Silvio Berlusconi ma un dettaglio non passa in osservato agli utenti

Il giorno 29 settembre 2021 è stato un giorno speciale per Silvio Berlusconi. L’ex premier ha compiuto ben 85 anni e numerose sono state le persone a porgli gli auguri il giorno del suo compleanno. Tra i tanti auguri ricevuto troviamo quelli della sua compagnia Marta Fascina. Ecco il post pubblicato sui social dalla 31enne.

L’altro ieri Silvio Berlusconi ha compiuto 85 anni. Il leader di Forza Italia ha deciso di festeggiare questo giorno speciale insieme alle persone a lui più care. Tra queste c’è la sua compagna Marta Fascina la quale ha pubblicato un post di auguri sui social. Scopriamo insieme il dettaglio che non è passato inosservato agli utenti.

In occasione del compleanno di Silvio Berlusconi, Marta Fascina ha deciso di condividere questo giorno speciale sui social. La compagna dell’ex premier ha pubblicato un post di auguri sul suo profilo Instagram il quale nel giro di poche ore è diventato virale in rete. Tuttavia nell’immagine un dettaglio non è passato in osservato agli utenti.

A scatenare numerose chiacchiere sul post in questione sono stati i colori, le linee di contorno nette e lo stesso Silvio Berlusconi evidentemente ringiovanito. Quindi queste piccole osservazione fanno ipotizzare che dietro lo scatto ci sia un ritocco fotografico.

Marta Fascina non ci ha pensato due volte a riservare una dolce dedica per il suo compagno il giorno del suo compleanno. La foto spopolata in rete mostra i due che che si tengono insieme per mano. Queste sono le parole che si leggono nella didascalia del post:

Buon compleanno amore mio

Gli auguri di compleanno a Silvio Berlusconi

Tuttavia Marta Fascina non è stata l’unica che ha mandato un messaggio di auguri al leader di Forza Italia. Infatti lo stesso Silvio Berlusconi, durante una telefonata fatta dalla manifestazione di Forza Italia a Roma, ha rivelato di aver ricevuto numerose chiamate. Questa è la sua dichiarazione:

Oggi ho ricevuto più di 200 telefonate di auguri, fa piacere. Siamo ancora importanti nella politica italiana.





