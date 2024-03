Pier Silvio Berlusconi infuriato con Barbara D’Urso, cosa è successo dopo le parole sulla Mediaset

Che non sarebbe arrivata con serenità l’uscita di Barbara D’Urso in Rai, lo si era capito dalle prime parole durante l’intervista da Mara Venier. Pier Silvio Berlusconi, infatti, sarebbe “infuriato”. Indiscrezioni relative alle prime reazioni, raccontano uno scenario piuttosto teso a Mediaset dopo l’intervista di Barbara D’Urso a Domenica In il 3 marzo.

La presenza della conduttrice napoletana, dopo molti anni dall’ultima volta, segna il suo ritorno in TV dopo l’allontanamento dall’azienda milanese. Si vocifera che la decisione di escluderla sia arrivata dal figlio dell’allora patron dell’azienda, stanco di contenuti ritenuti “eccessivamente volgari”. Nonostante ciò, le valutazioni Auditel hanno costantemente supportato Barbara D’Urso con ascolti sempre eccezionali.

La domenica di Rai Uno ha visto molti fan incollati allo schermo ad aspettare le ragioni dell’allontanamento da Mediaset. I fan della D’Urso attendevano con impazienza il ritorno della conduttrice, desiderosi di rivederla in onda e di conoscere la sua opinione sulla sua ex azienda, dato che la fine del rapporto è tuttora controversa, oltre che senza preavviso, come ha anche confermato a Domenica In.

Barbara D’Urso, dal canto suo, ha dimostrato di essere sempre in forma nonostante il periodo lontano dalle telecamere. L’intervista è andata avanti con forte emotività, dalla vita professionale alla vita in famiglia. Non è passato molto dal suo ingresso nello studio Rai, e si è discusso della sua fine con l’azienda di Cologno Monzese, con la conduttrice partenopea che non si è trattenuta.

Ho trascorso 23 anni a Mediaset, ero molto felice e stavo in diretta tutti i giorni. Io c’ero sempre, mattina, pomeriggio e sera. Anche durante il Covid, ero lì ogni giorno a tenere compagnia agli italiani. Mi hanno dato tanto, ma anche io ho dato tanto, ho dato la vita. Il modo in cui sono stata allontanata è ancora senza spiegazioni.

Da Mara Venier l’ex conduttrice Mediaset ha sottolineato come sia stata mandata via “in modo terribile”, ricordando come quella fosse la sua vita. Nonostante le parole dure per Mediaset, inizialmente neanche nominata, quasi “censurata” dalla stessa Barbara D’Urso, la conduttrice ha voluto smettere di parlarne perché quella giornata in Rai era “una festa”.

Ma il dolore è ancora qui. La guerra, in ogni contesto, è terribile e non voglio farla. Il dolore svanirà pian piano

Le parole di Barbara D’Urso sono giunte anche ai vertici di Mediaset, dove, a quanto pare, hanno suscitato più di un malumore. Secondo ‘Dagospia’, proprio Pier Silvio Berlusconi sarebbe stato il primo a risentirsi. “Perché l’ospitata di Barbara D’Urso a Domenica In ha fatto arrabbiare Pier Silvio?”, titola, infatti, la testata online, riportando come “l’ospitata è andata in onda facendo arrabbiare Pier Silvio”. Al momento, comunque, non ci sono smentite ufficiali sulle reazioni da parte di Mediaset.