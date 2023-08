Pier Silvio Berlusconi, le dolci parole rivolte al padre in occasione della serata a lui dedicata hanno commosso tutti

Nella serata di martedì 8 agosto è andato in onda su Canale 5 il primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, scomparso due mesi fa presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Presenti all’evento, oltre al fratello Paolo e a Marta Fascina, anche tutti i figli dell’ex premier. Tra le tante parole spese, non è passato inosservato il commovente messaggio che Pier Silvio Berlusconi ha dedicato a suo padre.

In occasione del primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, Pier Silvio ha rivolto al suo papà un messaggio che ha commosso tutti. Nel dettaglio, l’amministratore delegato Mediaset ha richiesto l’attenzione di tutti i presenti per spendere qualche parole in ricordo di suo padre. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Grazie da parte mia e di tutta la mia famiglia. Posso dirvi che per mio padre il calcio è sempre stata una grandissima passione e sono sicuro che lui questa sera sarebbe stato molto felice. Ma voglio dirvi una cosa di più: se il calcio era una passione, il Milan e il Monza per il mio papà erano una questione di cuore, una questione d’amore.

E, continuando, il figlio di Silvio Berlusconi ha poi aggiunto:

Per questo voglio dirvi che lui è felice, perché il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Grazie per questa bellissima emozione che regalate a noi e al mio carissimo papà. Lo sport, per mio padre, oltre a essere una passione era anche specchio della vita. Lui in questo specchio vedeva alcuni dei valori più importanti: l’impegno, la lealtà, il sacrificio, ma più di tutti il rispetto. Abbiate tutti sempre rispetto.

Per poi concludere: