Pier Silvio Berlusconi svela la verità sull’addio della D’Urso: le sue parole

Dopo il clamoroso annuncio dell’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio in merito alla questione. L’imprenditore si è reso protagonista di inedite rivelazioni sui retroscena che si nascondono dietro l’uscita di scena della conduttrice. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel corso delle ultime ore, sul web non si fa altro che parlare dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. L’azienda Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto alla conduttrice e ha diffuso la notizia attraverso un comunicato stampa.

A distanza di qualche giorno dall’episodio, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di parlare in prima persona in merito alla questione. Nel dettaglio, ha rivelato che non si nascondono particolari retroscena dietro la scelta di non rinnovare il contratto alla conduttrice:

Non ci sono particolari retroscena. Io ringrazio personalmente Barbara d’Urso per il grandissimo lavoro fatto in questi anni, per la professionalità e per l’impegno.

Tuttavia, sembra che il contratto di Barbara D’Urso duri fino alla fine dell’anno:

È venuta a chiedere un rinnovo del contratto chiedendo una garanzia sul prime time per due anni, ma noi oggi, per varie questioni economiche, non ne diamo più. Ci siamo resi conto che forse per lei Canale 5 era diventata una gabbia stretta. Da qui l’ipotesi di puntare su Myrta Merlino e andare sulla strada del giornalismo per approfondire l’informazione.

Dunque, il figlio di Silvio Berlusconi vuole avviare la sua azienda verso un evoluzione mirata a contenuti più informativi. Con queste parole ha concluso il suo discorso: