Piero Angela è morto: i messaggi di cordoglio dei vip e politici

Nel corso delle ultime ore il mondo del web è venuto a conoscenza di una di quelle notizie che non avrebbe mai voluto ricevere. Piero Angela è morto all’età di 93 anni. A darne l’annuncio è stato suo figlio Alberto Angela attraverso un post pubblicato sui social. Alla luce di questo, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei vip e politici.

La morte di Piero Angela ha sconvolto l’intero mondo della televisione. A diffondere la brutta notizia è stato suo figlio Alberto Angela attraverso una foto pubblicata sui social network. Con queste parole l’uomo ha salutato suo padre per l’ultima volta:

A seguito della tragica notizia numerosi personaggi famosi e politici hanno deciso di porgere il loro ultimo saluto al noto divulgatore scientifico. In prima linea troviamo Andrea Scanzi il quale ha scritto:

Tra i messaggi di cordoglio non poteva mancare anche quello di Fabio Fazio. Questa è stata la sua commovente dedica:

Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai ricevere. Mancherà a tutti noi la sua intelligenza, la sua passione e per quel mi riguarda la sua cortesia. Piero Angela è parte della storia di tutti noi e da oggi tutti siamo più soli.

Anche molti politici hanno espresso tutto il loro dispiacere per la morte di Piero Angela. Oltre a Matteo Salvini, Giovanni Toti e molti altri, troviamo Attilio Fontana, il governatore della Lombardia:

Che grande dispiacere! Piero Angela ci ha lasciati. Un professionista unico nel suo genere. Un divulgatore in grado di spiegare a tutte le generazioni, in maniera semplice e allo stesso tempo puntuale, la scienza e i fenomeni che da essa dipendono. Lo ricorderemo sempre con grande affetto. Da parte mia e della Regione Lombardia le più sentite condoglianze ai suoi familiari e ai suoi cari. Riposa in pace.