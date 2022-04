È difficile per chi lo ha conosciuto dire addio a Piero Sonaglia e il ricordo di Maria De Filippi è davvero toccante. La presentatrice aveva un legame profondo con il suo assistente di studio, che aveva lavorato con lei non solo a Uomini e Donne, ma anche in altri programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo come Amici e Tu sì que vales.

Fonte foto da Mediaset

Maria De Filippi è addolorata per la perdita del suo storico assistente di studio, morto al termine di una partita di calcetto con il figlio maggiore e i suoi amici. In realtà tutto il mondo del piccolo schermo ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto.

La conduttrice, che lo ha avuto al suo fianco in tutti i suoi più recenti successi televisivi, ha deciso di dedicargli un toccante ricordo in occasione della prossima puntata di Uomini e Donne. Un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e stare vicino alla sua famiglia.

Piero Sonaglia verrà ricordato, dopo la morte su un campo di calcetto a Ostia, dove si è accasciato per un malore che non gli ha dato scampo. Il programma Uomini e donne ha pensato a un modo per poter onorare non solo il professionista, ma anche un uomo straordinario.

Secondo l’esperto di tv Amedeo Venza nella prossima puntata di U&D ci sarà un omaggio dedicato all’assistente di studio. Ed è possibile che qualcosa venga fatto anche per la prossima puntata di Amici, anche se ancora non sappiamo cosa.

Fonte foto da Mediaset

Piero Sonaglia, il ricordo di Maria De Filippi: parole toccanti

Ecco come Maria De Filippi ha salutato il suo storico collaboratore:

Fonte foto da Mediaset