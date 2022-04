Sono in corso tutte le indagini del caso per la tragica ed improvvisa scomparsa del celebre assistente studio Piero Sonaglia. La stessa Procura ha scelto di aprire un’inchiesta per capire l’esatta causa che ha portato alla sua drammatica morte.

CREDIT: MEDIASET

In tanti, quando sono venuti a conoscenza dell’accaduto, ne sono rimasti sconvolti. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto scrivere un messaggio sui social, per parlare del loro dolore.

Era la sera di venerdì e Piero era andato a giocare a calcetto con suo figlio maggiore, di 25 anni. Erano ai campi di Ostia, vicino l’ospedale Grassi. Durante la partita tutto stava procedendo normalmente.

Tuttavia, proprio dopo aver finito e mentre stavano andando agli spogliatoi, è avvenuto l’impensabile. L’uomo di soli 51 anni, che non aveva mai avuto gravi problemi di salute, si è accasciato a terra ed è morto.

CREDIT: MEDIASET

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo averlo rianimato a lungo, hanno deciso di trasportalo in ospedale. I tentativi dei medici però, non hanno portato a nulla di concreto. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Nel referto hanno scritto che è morto per un infarto da trauma. Per questo stanno cercando di capire se la causa del suo malore sia stata lo scontro con un altro giocatore, proprio durante la partita.

Le indagini per la morte di Piero Sonaglia

A dare delle risposte concrete su ciò che è successo sarà solo l’autopsia. Di conseguenza, la salma dell’uomo è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Tor Vergata.

Piero Sonaglia a novembre dello scorso è risultato positivo al Covid e viste le sue condizioni critiche, i sanitari hanno scelto di ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva. Però tutto sembrava essersi risolto per il meglio.

CREDIT: MEDIASET

Il celebre assistente studio ha lasciato orfani 4 figli ed una compagna. Con questa donna si era trasferito da poco tempo in una nuova casa ad Ostia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.