Giulia Salemi, costoso look per Natale: ecco quanto vale il suo outfit

Il Natale è proprio dietro l’angolo e Giulia Salemi vuole festeggiare con stile. Ormai le festività sono arrivate e all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 tutti i concorrenti sono pronti per rendere le feste speciali.

Giulia Salemi si gode l’atmosfera del Grande Fratello Vip

Dai pastori del presepe che riproducono le fattezze degli inquilini all’albero addobbato, ogni dettaglio è curato al punto giusto. Se nel mondo “reale” è necessario adeguarsi (tradotto: pranzi e cenoni sobri), nel reality potranno esserci calorosi baci e abbracci, dettagli che chiaramente i telespettatori rimpiangeranno in questo maledetto 2020.

Universo parallelo

Ieri sera, lunedì 21 dicembre 2020, Canale 5 ha mandato in onda la prima puntata “natalizia” del programma e Giulia Salemi ha optato a favore di un look a tema, indicatissimo per tutte coloro che desiderano aggiungere un tocco trendy e colorato alle feste. Al grigiore delle giornate faranno da contraltare i capi portati dalla modella e influencer.

Quello alle porte sarà certamente un Natale ben diverso rispetto al solito. Tuttavia, all’interno della Casa del GF Vip è come se si vivesse in un universo parallelo, in cui la pandemia non impazza. Premesso che i partecipanti sono in apprensione per la salute dei loro cari, l’epidemia non ha infestato lo show.

Minidress in tulle

In occasione della puntata trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, Giulia Salemi ha scelto di sfoggiare un look impeccabile in total red a tema. Persa lungo il cammino Elisabetta Gregoraci, è lei la vippona più attenta all’apparire, agli outfit adottati. Il minidress di tulle indossato con la minigonna a balze e un nastro bianco è un modello strapless firmato Teen Idol. Il prezzo sul sito ufficiale del brand è di 299 euro.

Giulia Salemi ricorre al décolleté Blade

In abbinamento l’ex di Francesco Monte ha puntato sui décolleté Blade color nude con il tacco a spillo “metallico” di Casadei (un déjà-vu), in vendita a 575 euro, e sui maxi cerchi dorati per quanto concerne gli orecchini.