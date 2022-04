Pierpaolo Pretelli non sta bene, a rivelarlo è stata Giulia Salemi. Il loro amore è nato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e oggi i due parlano di progetti e di un futuro insieme.

Tra gli impegni di lavoro e quelli della vita quotidiana, Pierpaolo ha trascurato la sua salute e recentemente, mentre stava andando a Roma, si è sentito male. Giulia Salemi ha raccontato che ha avuto un mancamento e un giramento di testa con nausea.

Adesso sta meglio e si trova insieme a lei a Piacenza con la sua famiglia. Ora il fidanzato si sottoporrà ad una risonanza magnetica per controllare le sue condizioni di salute.

Con il suo racconto attraverso le storie sul suo profilo Instagram, la Salemi ha fatto preoccupare i loro numerosissimi fan.

Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea e non è la prima volta ultimamente. È sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere, adesso è a Piacenza con me. Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così, al punto di farsi delle punture di toradol.