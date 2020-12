Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia è stata molto significativa per la showgirl. Di questo e tanto altro ne ha parlato proprio lo scorso sabato, nel salotto di Silvia Toffanin. Elisabetta è stata ospite della scorsa puntata di Verissimo e nel corso dell’intervista ha parlato di questa sua esperienza al GF Vip che si è conclusa da alcuni giorni. I telespettatori sono rimasti ammaliati dal suo outfit, sapete quanto costa il completo da lei indossato?

L’abito indossato da Elisabetta Gregoraci a Verissimo

Come tutti sappiamo, il reality non chiuderà i battenti, ma questa sarà l’edizione più lunga in assoluta. Le luci della casa più spiata d’Italia si spegneranno ufficialmente a febbraio. Una volta comunicata questa notizia, Elisabetta ha preferito abbandonare la casa per tornare dal figlio Nathan Falco. Elisabetta è stata così ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove si è raccontata a 360°.

Nel corso dell’intervista la calabrese ha ripercorso questi mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia. Poi Elisabetta ha anche raccontato cosa è accaduto al suo ritorno a casa. Per chi non avesse avuto modo di vedere Elisabetta a Verissimo, vi diamo la possibilità di farlo con questo video.

Per l’occasione la showgirl ha indossato un abito davvero molto particolare che inevitabilmente ha catturato l’attenzione di tutti i telespettatori. In tanti si sono chiesti quale fosse il prezzo di questo outfit. Curiosi? Ecco quanto costa l’abito che Elisabetta ha scelto per l’occasione.

Si tratta di un completo bicolore, con una gonna a vita alta e un crop top a manica lunga. L’abito è firmato Elisabetta Franchi, così come tanti indossati dalla Gregoraci all’interno della casa. Il prezzo del completo è di 559 euro. Anche in questo caso, nel salotto di Silvia Toffanin, l’ex moglie di Flavio Briatore ha messo in risalto tutta la sua eleganza e femminilità.

