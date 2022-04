Pierpaolo Pretelli, Chi: “In discoteca con una misteriosa ragazza, è una sua ex”

Interessante retroscena svelato dal settimanale Chi su Pierpaolo Pretelli, beccato in discoteca in compagnia di una misteriosa ragazza mora.

Pierpaolo è fidanzata con Giulia Salemi e le cose tra loro vanno a gonfie vele. Dopo la conoscenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due stanno insieme.

E durante una serata lontano dalla sua dolce metà, il bel Pierpaolo è stato pizzicato dalle sentinelle del settimanale Chi in compagnia di una ragazza mora.

“Pretelli ha passato tutta la notte a chiacchierare con una mora misteriosa” – ha scritto il giornale diretto da Alfonso Signorini. Ma sempre secondo la rivista di gossip la ragazza misteriosa altro non è che un’ex fidanzata di Pierpaolo con cui è rimasto in ottimi rapporti.

“Secondo le nostre fonti la ragazza risulta semplicemente essere un’ex del gieffino con il quale è rimasta in buoni – anzi, ottimi – rapporti” – ha scritto il magazine.

La rivista non ha rivelato l’identità della ragazza assicurando soltanto che in passato tra i due c’era stato del tenero. Secondo il settimanale si è trattati di una semplice chiacchierata tra due persone ma non si fa riferimento a nessun atteggiamento intimo tra Pier e la ragazza.

Insomma a scanso di equivoci il cuore del bel ragazzo è ancora impegnato con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli vittima di un malore

Ma intanto c’è stata molta preoccupazione nelle scorse ore quando Pierpaolo Pretelli ha accusato un malore.

A raccontare l’episodio la fidanzata Giulia Salemi sui social. “Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andavo a Roma ma ha avuto una sorte di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente” – ha scritto.

E dopo alcuni giorni di assenza da Instagram anche Pierpaolo ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. “La cervicalgia non mi lascia stare” – ha detto il modello. “Colpa dell’accumulo di tanto stress e tensioni. Bisogna staccare quando arrivano i primi alert del corpo”.