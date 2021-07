Fiori d’arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli? La risposta dell’ex gieffino non lascia dubbi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip i due non si sono più lasciati e oggi sono più complici e innamorati che mai. Moltissimi sono i fan che si sono interrogati sulla possibile celebrazioni dei fiori d’arancio tra i due. A riguardo, Pierpaolo Pretelli ha rilasciato delle dichiarazioni a Uno Weekend su Rai 1.

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele. L’ex velino e l’influencer italo-persiana sono più felici e innamorati che mai e non perdono occasione per immortalare sui social i momenti trascorsi insieme. Un argomento molto chiacchierato in questi giorni riguarda le presunte nozze tra i due.

Tra i fan dei Prelemi, infatti, è salita la curiosità riguardo la celebrazione dei fiori d’arancio tra i due ex gieffini. A svelare la verità a riguardo e a togliere ogni dubbio ci ha pensato lo stesso Pierpaolo. Intervistato dal programma di Rai 1 Uno Weekend, l’ex velino ha dichiarato:

Per ora le ho dedicato la mia canzone, direi che basta e avanza.

A quanto pare, dunque, tutti i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dovranno aspettare. La celebrazione dei fiori d’arancio, infatti, sembra essere un evento ancora molto lontano.

Oltre alle presunte nozze con l’influencer italo-persiana, Pierpaolo Pretelli ha parlato anche del progetto musicale in cui è stato coinvolto. Si tratta del brano ‘L’estate più calda’ ed ha lo scopo di entrare tra le hit estive più ascoltate dell’estate 2021.

Il progetto è stato molto supportato dalla fidanzata dell’ex velino che sin dall’inizio della loro storia si è sempre mostrata al fianco della sua dolce metà. Nonostante la strada per la celebrazione dei fiori d’arancio sia ancora molto lontana, la complicità tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è senza ombra di dubbio unica e speciale.