Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono una coppia ormai inseparabile, la loro relazione prosegue a gonfie vele, tanto da essersi regalati anche una vacanza a Parigi prima di Natale.

La vacanza però non è andata come speravano, i due sono stati infatti cacciati da un noto ristorante della capitale francese e hanno denunciato l’accaduto sui social.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli avevano anche pagato in anticipo e prenotato al cena stellata, ma si sono visti chiudere le porte in faccia per essersi presentati con mezz’ora di ritardo. L’influencer ha denunciato tutto sui social:

I francesi sono i peggiori, i più maleducati, i più cafoni. Siamo arrivati con mezz’ora di ritardo perché non trovavamo il posto e perché qua non si capisce niente oltretutto e ci hanno rimbalzato e mandati via. Non ci hanno fatto ordinare con una cena già prenotata e pagata settimane fa. Ci hanno mandato via in malo modo nonostante in modo carino gli abbiamo spiegato problemi con il traffico e gli abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 10:30 e prendevano prenotazioni fino a quell’ora, quindi la cucina era aperta e non gli costava niente! Non andate mai qua! Posto tremendo e staff tremendo.

Alle accuse della giovane coppia dello spettacolo, ha replicato direttamente il ristorante che ha spiegato come stanno le cose e perché ha rispedito a casa i due:

Noi dobbiamo nuovamente dire che le nostre cucine chiudono al secondo servizio in un certo momento. Noi chiediamo ai nostri clienti di attenersi a questi orari per il secondo servizio, altrimenti non saremmo in grado di servirli. Tutto questo è chiaramente indicato nella mail che conferma le vostre prenotazioni, cioè che oltre un certo periodo di tempo noi non siamo capaci di accogliervi nel nostro ristorante.