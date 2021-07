Pierpaolo Pretelli: il padre scrive a Elisabetta Gregoraci. Si sollevano le polemiche

Pierpaolo Pretelli nel ciclone delle polemiche. Alcune dinamiche che nascono all’interno del GF Vip sono destinate a durare nel tempo. Di certo, la scorsa edizione del reality di Alfonso Signorini ha registrato degli ascolti da urlo. Proprio per questo, le vicende avvenute all’interno della casa hanno avuto una risonanza particolare. Lo dimostra il fatto che, a distanza di molti mesi, si continua a parlare del triangolo amoroso tra

Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli, e Giulia Salemi. Ancora una volta il dito è puntato contro i genitori di lui, che sembrano ancora affezionati all’idea di avere l’ex moglie di Flavio Briatore come nuora. In effetti, i genitori di Pierpaolo non hanno mai nascosto il loro appoggio a EliGreg, specie nel corso della sua partecipazione al GF Vip.

Questo supporto non è venuto a mancare nemmeno quando Giulia e Pierpaolo Pretelli si sono fidanzati, e molti fan della coppia ritengono che questa sia una vera e propria mancanza di rispetto. In questo caso a commettere la gaffe è stato il padre Bruno Pretelli, che ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui fa complimenti alla Gregoraci per la conduzione di Battiti Live.

Questa la didascalia: “Complimenti per tutto da me e Margherita”. La storia, comunque è cancellata dopo appena pochi minuti. Ma ai fans non sfugge niente e presto è diffuso uno screenshot del post, che ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica. BlogTivvù rivela che il suocero di Giulia Salemi sarebbe stato invaso di messaggi negativi da parte dei sostenitori della ragazza.

La giustificazione del signor Bruno è risultata poco credibile: avrebbe affermato di non aver caricato lui la storia. Questo un esempio dei commenti dei fans: “La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?”.